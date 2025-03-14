Стрельбу у частного детсада в Новой Москве квалифицировали как хулиганство

МВД возбудило дело после стрельбы у частного детсада в Новой Москве

Следователь МВД возбудил уголовное дело после стрельбы у частного детсада в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, расследование проводится по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Разбирательством занимаются полицейские отдела внутренних дел поселка Коммунарка.

О стрельбе у частного детского сада в Коммунарке стало известно в пятницу, 14 марта. Предварительно, причиной послужил конфликт двух мужчин. Новый сожитель мамы одного из воспитанников поссорился с ее бывшим избранником. Мужчины вышли за территорию сада, где отец ребенка выстрелил в ногу оппоненту из травматического оружия.