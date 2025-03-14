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03:32, 14 марта 2025Силовые структуры

Суд оштрафовал заинтересовавшегося вступлением в ВСУ мужчину

Суд оштрафовал мужчину, узнавшего в Telegram о способах вступить в ВСУ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Чертановский суд Москвы оштрафовал мужчину, который поинтересовался в комментариях одного из сообществ в Telegram о способах вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в украинском Telegram-канале он оставлял комментарии с вопросами «как пойти из РФ на сторону ВСУ», какими проверенными источниками пользуются, чтобы найти учебный клуб и убивать россиян.

Сумма штрафа не раскрывается, однако статья предусматривает санкцию в размере 20 тысяч рублей.

Ранее суд приговорил к 25 годам колонии гражданина Соединенных Штатов Америки Дэниела Бернарда Ребара, который участвовал в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

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