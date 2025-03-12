Американца заочно осудили в России за участие в атаке ВСУ на Курскую область

В России осудили американца за участие в атаке ВСУ на Курскую область

Суд приговорил к 25 годам колонии гражданина Соединенных Штатов Америки Дэниела Бернарда Ребара, который участвовал в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он осужден по статьям 205 («Террористический акт») и 359 («Наемничество») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2024 года американец в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторгся на территорию Курской области. Его обвиняют в пересечении госграницы, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и других преступлениях. Следователями принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. Он объявлен в международный розыск.

Суд заочно приговорил его к 25 годам колонии строгого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что российский суд заочно арестовал вошедшего с ВСУ в Курскую область наемника из США.