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18:38, 12 марта 2025Силовые структуры

Американца заочно осудили в России за участие в атаке ВСУ на Курскую область

В России осудили американца за участие в атаке ВСУ на Курскую область
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom  

Суд приговорил к 25 годам колонии гражданина Соединенных Штатов Америки Дэниела Бернарда Ребара, который участвовал в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он осужден по статьям 205 («Террористический акт») и 359 («Наемничество») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2024 года американец в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторгся на территорию Курской области. Его обвиняют в пересечении госграницы, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и других преступлениях. Следователями принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. Он объявлен в международный розыск.

Суд заочно приговорил его к 25 годам колонии строгого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что российский суд заочно арестовал вошедшего с ВСУ в Курскую область наемника из США.

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