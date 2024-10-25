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15:39, 25 октября 2024Силовые структуры

Российский суд заочно арестовал вошедшего с ВСУ в Курскую область наемника из США

В России заочно арестовали вторгшегося в Курскую область с ВСУ наемника из США

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российский суд вынес постановление о заочном аресте в отношении гражданина США Дэниела Бернарда Ребара, воевавшего в составе вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 25 октября, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, американец в составе ВСУ вторгся на территории Курской области. Его обвиняют в пересечении госграницы, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и других преступлениях. Следователями принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников.

23 октября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что страны Запада и Украина используют частные военные компании (ЧВК) США и Польши для вербовки наемников в ВСУ.

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      Владимир Седов
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