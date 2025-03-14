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18:22, 14 марта 2025Из жизни

Судью ООН признали виновной в принуждении женщины к рабству

Судью ООН Мугамбе признали виновной в том, что она сделала угандийку рабыней
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Лидия Мугамбе

Лидия Мугамбе. Кадр: New York Post / YouTube

Британский суд признал судью Организации Объединенных Наций (ООН) Лидию Мугамбе виновной в том, что она обманом принудила женщину к рабству. Об этом пишет ABC News.

Прокурор Кэролайн Хоуи заявила присяжным во время судебного процесса, что Мугамбе «эксплуатировала жертву и издевалась над ней», пользуясь тем, что она не знает свои права. 49-летняя обвиняемая все отрицала. Однако присяжные Королевского суда Оксфорда признали ее виновной по всем пунктам, включая иммиграционное правонарушение, принуждение к работе и заговор с целью запугивания свидетеля. После того как Мугамбе была признана виновной, ей стало плохо. Судье вынесут приговор 2 мая.

Заседания по делу Мугамбе начались в феврале. Согласно данным стороны обвинения, Мугамбе заключила сделку с заместителем верховного комиссара Уганды Леонардом Мугервой. Она обещала встать на сторону Мугервы в суде, а тот в обмен должен был обеспечить приезд угандийки-помощницы в Великобританию. Мугамбе планировала сделать ее рабыней.

Как только девушка приехала, судья забрала у нее документы и не позволяла искать нормальную работу. Пока судья училась в Оксфорде, девушка убиралась в ее доме и сидела с детьми. Угандийка вскоре обратилась за помощью в полицию. Узнав об этом, Мугамбе стала заставлять ее отказаться от обвинений через ее пастора и родственников.

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Ранее сообщалось, что женатый мужчина обвинил сенатора штата Калифорния Мари Альварадо-Гил в том, что она сделала его личным секс-рабом. В декабре 2023 года его уволили, поскольку он отказался выполнять фантазии начальницы.

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