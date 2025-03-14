Священник из храма Спас на Крови в Петербурге решил пойти на СВО

Священник их петербургского храма Спас на Крови отправится на СВО

Священник их петербургского храма Спас на Крови принял решение уйти на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

На опубликованной каналом фотографии видно мужчину в военной форме. Его борода скрыта нашейником — частью индивидуальной защиты бойцов.

Броню священнослужителю помогли купить общественники. На каком участке фронта и в каком статусе будет проходить службу мужчина, не сообщается.

Ранее стало известно о смерти на СВО иеромонаха Константина, который служил в зоне боевых действий под позывным Тверь. Мужчине был 41 год. Помимо духовного окормления военнослужащих он исполнял врачебные обязанности.