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14:24, 14 марта 2025Россия

Священник из храма Спас на Крови в Петербурге решил пойти на СВО

Священник их петербургского храма Спас на Крови отправится на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Священник их петербургского храма Спас на Крови принял решение уйти на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

На опубликованной каналом фотографии видно мужчину в военной форме. Его борода скрыта нашейником — частью индивидуальной защиты бойцов.

Броню священнослужителю помогли купить общественники. На каком участке фронта и в каком статусе будет проходить службу мужчина, не сообщается.

Ранее стало известно о смерти на СВО иеромонаха Константина, который служил в зоне боевых действий под позывным Тверь. Мужчине был 41 год. Помимо духовного окормления военнослужащих он исполнял врачебные обязанности.

ЖЗЛ
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