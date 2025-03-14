Священник из храма Спас на Крови в Петербурге решил пойти на СВО

Священник их петербургского храма Спас на Крови принял решение уйти на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».
На опубликованной каналом фотографии видно мужчину в военной форме. Его борода скрыта нашейником — частью индивидуальной защиты бойцов.
Броню священнослужителю помогли купить общественники. На каком участке фронта и в каком статусе будет проходить службу мужчина, не сообщается.
Ранее стало известно о смерти на СВО иеромонаха Константина, который служил в зоне боевых действий под позывным Тверь. Мужчине был 41 год. Помимо духовного окормления военнослужащих он исполнял врачебные обязанности.