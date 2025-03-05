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13:46, 5 марта 2025Россия

Священник с позывным Тверь погиб спустя три года на СВО

Иеромонах Константин провел в зоне СВО три года и погиб
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Иеромонах Константин с позывным Тверь провел в зоне специальной военной операции (СВО) три года и погиб. Об этом сообщается в группе «Синодик» во «ВКонтакте».

«Батюшка с позывным Тверь нес свое служение в Добровольческом штурмовом отряде имени святого Благоверного князя Александра Невского», — говорится в сообщении.

В зоне спецоперации отец Константин причащал и исповедовал бойцов, поддерживал их духовно. Также он выполнял обязанности врача, помогая раненым и больным солдатам. Скончался он на 42-м году, находясь в отпуске вне территории ведения боевых действий.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимодействию с Российской армией и правоохранительными органами Московского патриархата митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил, что священники крестили в зоне СВО на Украине более 42 тысяч военнослужащих.

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