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10:11, 14 марта 2025Мир

Трамп начал переговоры о признании одного государства

AP: Администрация Трампа ведет переговоры с Сомалилендом о его признании
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о признании Республики Сомалиленд суверенным государством, если она согласится принять у себя беженцев из сектора Газа. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Американский чиновник, участвовавший в этих усилиях, подтвердил, что Вашингтон "ведет тихий разговор с Сомалилендом о ряде областей, которые могут быть полезны США в обмен на признание"», — приводит агентство слова источников.

Дополнительно уточняется, что власти непризнанного Сомалиленда публично отрицают факт контактов с американскими представителями. Однако ставка на установление официальных отношений с остальным миром может стать причиной по которой власти территории откажутся от публичной поддержки Палестины.

20 ноября прошлого года экс-министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон предположил, что Трамп может признать Республику Сомалиленд. По его словам, такое решение будет отвечать интересам Вашингтона и Лондона из-за геополитически важного расположения Сомалиленда в Красном море.

Республика Сомалиленд существует с 1991 года, после того как в остальной части Сомали пал диктаторский режим Сиада Барре. Несмотря на то что в ней регулярно проходят демократические выборы и она активно борется за свое дипломатическое признание, большая часть мира отказывает ей в легитимности, считая непризнанным квазигосударством.

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