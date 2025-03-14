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09:06, 14 марта 2025Мир

Трамп отдал честь собакам

Fox News: Трамп отдал честь служебным собакам по случаю национального праздника
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп отдал честь собакам по случаю ежегодного Национального праздника ветеранов К-9, посвященного чествованию «собачьего мужества и храбрости» на службе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Эти бесстрашные четвероногие бойцы, несущие службу на передовой, в зонах боевых действий и на наших границах, играют неоценимую роль в защите США», — подчеркнул глава государства.

По данным Белого дома, в армии США более 30 000 «преданных служебных собак» (из которых 1600 находятся на активной службе) помогают американским военнослужащим на передовой. Отмечается, что «эти воины обучены обнаруживать взрывчатые вещества и наркотики, а также участвовать в поисково-спасательных операциях».

26 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге впервые наградили медалью Росгвардии служебную собаку по кличке Маджар, выслужившую установленные сроки военной службы. Немецкая овчарка на протяжении шести лет обеспечивала охрану общественного порядка и общественной безопасности в Санкт-Петербурге.

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