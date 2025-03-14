Fox News: Трамп отдал честь служебным собакам по случаю национального праздника

Американский лидер Дональд Трамп отдал честь собакам по случаю ежегодного Национального праздника ветеранов К-9, посвященного чествованию «собачьего мужества и храбрости» на службе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Эти бесстрашные четвероногие бойцы, несущие службу на передовой, в зонах боевых действий и на наших границах, играют неоценимую роль в защите США», — подчеркнул глава государства.

По данным Белого дома, в армии США более 30 000 «преданных служебных собак» (из которых 1600 находятся на активной службе) помогают американским военнослужащим на передовой. Отмечается, что «эти воины обучены обнаруживать взрывчатые вещества и наркотики, а также участвовать в поисково-спасательных операциях».

26 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге впервые наградили медалью Росгвардии служебную собаку по кличке Маджар, выслужившую установленные сроки военной службы. Немецкая овчарка на протяжении шести лет обеспечивала охрану общественного порядка и общественной безопасности в Санкт-Петербурге.