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15:09, 14 марта 2025Мир

Трамп пообещал избавить Россию от бардака Байдена

Трамп пообещал избавиться от бардака Байдена в отношениях с Россией
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США избавятся от бардака в отношениях с Россией, возникшего в результате президентства Джо Байдена. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Плутоватый Джо Байден втянул нас в настоящий бардак с Россией (...) но я собираюсь нас вытащить», — отметил глава государства.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Белый дом следил за пресс-коференцией президента России Владимира Путина. Он отметил, что у Москвы и Киева есть свои требования касательно соглашения о прекращении огня. Он также добавил, что «теневая дипломатия возвращается в силу».

13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложением Соединенных Штатов о прекращении огня сроком на 30 дней. При этом глава государства подчеркнул, что эта мера должна быть принята с учетом первопричин начала кризиса и привести к долгосрочному мирному урегулированию, а не передышке для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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