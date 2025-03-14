В Белом доме оценили пресс-конференцию Путина

Советник Уолтц: Белый дом следил за пресс-коференцией Путина

Белый дом следил за пресс-коференцией президента России Владимира Путина. Об этом сообщил советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

«Я не собираюсь объявлять какие-либо переговоры (...), но у нас есть некоторый оптимизм. Мы видели сегодня пресс-конференцию президента Путина», — указал советник.

Уолтц отметил, что у России и Украины есть свои требования касательно соглашения о прекращении огня. Он также добавил, что «теневая дипломатия возвращается в силу».

Ранее Путин заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но это должно привести к долгосрочному миру и устранить причины кризиса. Однако он отметил, что вопросы контроля и верификации соблюдения режима прекращения огня в настоящий момент остаются непонятными.