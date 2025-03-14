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22:45, 14 марта 2025Мир

Трамп раскрыл срок прояснения вопроса с перемирием на Украине

Трамп: О перспективе перемирия на Украине станет известно больше 17 марта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в интервью журналистке Шерил Эткиссон раскрыл срок прояснения вопрос с перемирием на Украине. По его словам, о перспективе прекращения огня станет известно больше в следующий понедельник, 17 марта.

«Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошо», — сказал глава Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта. Кроме того, российский президент заявил, что может созвониться с американским лидером, чтобы обсудить идею перемирия на Украине.

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