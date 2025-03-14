Трамп рассказал о тяжело идущем обсуждении прекращения огня на Украине с Россией

Трамп: Обсуждение прекращения огня на Украине с Россией идет тяжело

Президент США Дональд Трамп, выступая в американском Минюсте, заявил, что обсуждение прекращения огня на Украине с Россией идет тяжело, однако со стороны Москвы есть позитивная реакция. Его слова приводит РИА Новости.

«И это не легко, это тяжело», — сказал политик. Он добавил, что получает от российской стороны «очень хорошие отклики».

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта. Кроме того, российский президент заявил, что может созвониться с американским лидером, чтобы обсудить идею перемирия на Украине.

