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23:52, 14 марта 2025Силовые структуры

Трамп высказался о ходе конфликта на Украине

Трамп: Украине не стоило задираться со страной, которая крупнее ее
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Украине не стоило задираться с Россией, которая крупнее ее, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит C-SPAN.

«Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя», — сказал он. Помимо этого, Трамп отметил, что предыдущий американский лидер Джо Байден не должен был дать конфликту произойти. Политик отметил, что Киеву не помогла военная и финансовая помощь США.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта. Кроме того, российский президент выразил готовность созвониться с американским лидером, чтобы обсудить идею перемирия на Украине.

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