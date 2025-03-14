Трамп высказался о ходе конфликта на Украине

Трамп: Украине не стоило задираться со страной, которая крупнее ее

Украине не стоило задираться с Россией, которая крупнее ее, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит C-SPAN.

«Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя», — сказал он. Помимо этого, Трамп отметил, что предыдущий американский лидер Джо Байден не должен был дать конфликту произойти. Политик отметил, что Киеву не помогла военная и финансовая помощь США.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта. Кроме того, российский президент выразил готовность созвониться с американским лидером, чтобы обсудить идею перемирия на Украине.