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09:33, 14 марта 2025Мир

Трамп захотел ввести войска в одну страну

Newsweek: Трамп рассматривает военные варианты доступа к Панамскому каналу
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает военные варианты обеспечения доступа к Панамскому каналу. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники.

«По имеющимся данным, администрация Трампа в служебной записке Пентагону запросила "военные варианты" для обеспечения постоянного и абсолютного доступа к Панамскому каналу», — утверждается в публикации.

По данным двух неназванных чиновников, наименее вероятным, но не исключаемым вариантом является ввод войск, однако он будет зависеть от готовности властей Панамы сотрудничать с США. Собеседники издания отметили, что целью является увеличение военного присутствия Вашингтона и уменьшение влияния Пекина.

Ранее Трамп сообщил, что США намерены восстановить контроль над Панамским каналом, соответствующая работа ведется.

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