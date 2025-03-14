Трамп захотел ввести войска в одну страну

Newsweek: Трамп рассматривает военные варианты доступа к Панамскому каналу

Президент США Дональд Трамп рассматривает военные варианты обеспечения доступа к Панамскому каналу. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники.

«По имеющимся данным, администрация Трампа в служебной записке Пентагону запросила "военные варианты" для обеспечения постоянного и абсолютного доступа к Панамскому каналу», — утверждается в публикации.

По данным двух неназванных чиновников, наименее вероятным, но не исключаемым вариантом является ввод войск, однако он будет зависеть от готовности властей Панамы сотрудничать с США. Собеседники издания отметили, что целью является увеличение военного присутствия Вашингтона и уменьшение влияния Пекина.

Ранее Трамп сообщил, что США намерены восстановить контроль над Панамским каналом, соответствующая работа ведется.