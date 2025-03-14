Трех иностранных студентов задержали за массовую драку в российском студенческом общежитии

В Башкирии задержали трех иностранных студентов за драку в общежитии вуза

В Республике Башкортостан задержали трех иностранных студентов за драку в общежитии университета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодых людей подозревают в преступлении по статье о хулиганстве. По версии следствия, вечером 11 марта они устроили массовую драку — напали на двух других студентов, нанеся им многочисленные удары руками. В результате одному из потерпевших сломали челюсть, другой получил ушибы мягких тканей головы. Драка попала на видео, его опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

Решается вопрос об избрании напавшим меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Саратове произошел конфликт со стрельбой.