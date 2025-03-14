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14:29, 14 марта 2025Силовые структуры

Трех иностранных студентов задержали за массовую драку в российском студенческом общежитии

В Башкирии задержали трех иностранных студентов за драку в общежитии вуза
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Республике Башкортостан задержали трех иностранных студентов за драку в общежитии университета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодых людей подозревают в преступлении по статье о хулиганстве. По версии следствия, вечером 11 марта они устроили массовую драку — напали на двух других студентов, нанеся им многочисленные удары руками. В результате одному из потерпевших сломали челюсть, другой получил ушибы мягких тканей головы. Драка попала на видео, его опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

Решается вопрос об избрании напавшим меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Саратове произошел конфликт со стрельбой.

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