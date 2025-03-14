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18:35, 14 марта 2025Силовые структуры

Троих россиян осудили на сроки до 12 лет за диверсию на железной дороге

В Татарстане осудили троих мужчин за диверсию на железной дороге
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Татарстане осудили троих мужчин за диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статье 281 («Диверсия, совершенная группой лиц») УК РФ.

Как установил суд, в октябре 2023 года трое местных жителей с целью повреждения транспортной инфраструктуры железной дороги на станции Бугульма подожгли подвижной состав.

Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от шести до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали несовершеннолетнюю за попытку диверсии.

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