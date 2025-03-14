Турция попросила США смягчить санкции для закупки российского газа

Турция обратилась к США с просьбой о смягчении санкций для закупки газа из РФ

Власти Турции обратились к США с просьбой о смягчении санкций, чтобы закупить российский газ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

Отмечается, что Турция лидирует по продлению исключения из санкционного режима США — это позволило ей обеспечить поставки российского газа через Газпромбанк.

Между тем, официальные власти страны не разглашают срок действия разрешения. По данным агентства, оно истекает 20 марта 2025 года.

В публикации уточняется, что Анкара намерена добиться новой отсрочки. По информации Bloomberg, до конца недели министр финансов Турции Мехмет Шимшек планирует обсудить этот вопрос с министром финансов США Скоттом Бессентом в ходе телефонного разговора.

В феврале сообщалось, что Россия и Турция ведут переговоры о том, чтобы использовать природный газ как средство оплаты строительства атомной электростанции в Турции.