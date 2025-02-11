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18:21, 11 февраля 2025Экономика

Россия и Турция нашли креативный способ обойти санкции

Bloomberg: РФ предложила использовать газ для оплаты строительства АЭС в Турции
Кирилл Луцюк

Фото: Umit Bektas / Reuters

Россия и Турция ведут переговоры о том, чтобы использовать природный газ как средство оплаты строительства атомной электростанции в Турции. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Этот креативный способ предполагает, что Турция возьмет на себя часть расходов на строительство АЭС «Аккую» стоимостью 20 миллиардов долларов. В свою очередь, «Росатом» выплатит эквивалентную сумму в рублях экспортеру газа ПАО «Газпром», а тот вычтет ее из ежемесячного счета Анкары за импорт топлива.

Такой обмен станет альтернативой традиционным международным банковским переводам из России в Турцию, которые до сих пор использовались для финансирования мегапроекта.

Отмечается, что ни «Росатом», ни «Газпром», ни сам проект «Аккую» не попали под санкции, однако платежи все чаще задерживаются. Дело в том, что иностранные банки остерегаются штрафных санкций со стороны США.

Ранее появилась информация, что из-за платежей, связанных со строительством этой АЭС, в JPMorgan заморозили два миллиарда долларов из России.

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