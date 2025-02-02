В одном из крупнейших банков США «застряли» миллиарды долларов из России

WSJ: В JPMorgan оказались заморожены два миллиарда долларов из России

В одном из крупнейших банков мира, американском JPMorgan заморозили два миллиарда долларов из России. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

По его информации, вскоре после начала специальной военной операции Россия перевела в Турцию более пяти миллиардов долларов. Предполагалось, что Газпромбанк, тогда еще не попавший под санкции, выделит кредит на девять миллиардов долларов на строительство в Турции атомной электростанции «Аккую». Однако транзакции привлекли внимание американского Минюста, который часть из них заморозил. В итоге два миллиарда долларов «застряли» в JPMorgan.

Также есть данные, что в прошлом году власти США пробовали конфисковать эти деньги, но прежняя администрация Белого дома отказалась от этих планов, дорожа отношениями с Турцией.

Ранее глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что изъятие замороженных активов России может скверно отразиться на международной финансовой системе. По ее мнению, российские контрмеры способны дестабилизировать финансовые рынки еще сильнее.