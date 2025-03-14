Ударивший гаишника в Подмосковье юноша получил один год колонии

Суд приговорил к одному году колонии-поселения 18-летнего юношу, который ударил гаишника в Подольске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.
Молодого человека признали виновным по статьям об оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника ДПС. Он также выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.
По данным следствия, все произошло 5 февраля. Осужденный в состоянии опьянения ударил сотрудника полиции и, когда тот попытался успокоить его, оскорбил.
Ранее в Тыве суд приговорил к четырем годам колонии особого режима 34-летнего мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо полицейскому.