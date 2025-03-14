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14:43, 14 марта 2025Силовые структуры

Ударивший гаишника в Подмосковье юноша получил один год колонии

Суд дал 1 год колонии-поселения юноше, ударившему гаишника в Подольске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Суд приговорил к одному году колонии-поселения 18-летнего юношу, который ударил гаишника в Подольске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

Молодого человека признали виновным по статьям об оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника ДПС. Он также выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.

По данным следствия, все произошло 5 февраля. Осужденный в состоянии опьянения ударил сотрудника полиции и, когда тот попытался успокоить его, оскорбил.

Ранее в Тыве суд приговорил к четырем годам колонии особого режима 34-летнего мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо полицейскому.

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