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14:37, 14 марта 2025Силовые структуры

Украинских военнопленных осудили за террор в Судже

Суд приговорил бойцов ВФУ Тяжкороба, Плаксивого, Погромского и Одноочко
Варвара Митина (редактор)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Российский суд приговорил троих боевиков Вооруженных формирований Украины (ВФУ), Николая Тяжкороба, Сергея Погромского и Владимира Одноочко, к 16 годам лишения свободы за террор в Судже Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Еще одного, Александра Плаксивого, приговорили к 15 годам лишения свободы. Все четверо первые три года проведут в тюрьме, а остальное время будут в колонии строгого режима. Мужчин признали виновными по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

По версии следствия, в августе 2024 года военнослужащие 61-й отдельной механизированной бригады ВФУ незаконно пересекли границу России и, находясь в городе Суджа, запугивали местных жителей, незаконно занимали частные дома, препятствовали эвакуации гражданского населения и неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. Осужденных задержали российские военные.

Ранее российский суд приговорил двоих военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВФУ — солдат Андрея Анисимова и Дмитрия Лабунского — к 16 годам лишения свободы за нападение на Курскую область.

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