Украинцев захотели отговорить воссоединяться с супругами и детьми

Politico: На Украине захотели отговорить мужчин воссоединяться с женами и детьми

Одной из задач украинских властей для сохранения демографических перспектив станет отговорка оставшихся в стране после начала боевых действий мужчин, чтобы они не воссоединялись с женами и детьми, уехавшими за рубеж. Об этом заявила украинский демограф Элла Либанова, передает Politico.

Она подчеркнула, что у Киева в есть две задачи, связанные с решением демографической проблемы — вернуть беженцев после окончания конфликта и «попытаться отговорить мужей или партнеров-мужчин покидать Украину, чтобы воссоединиться с [супругами] и детьми».

Эксперт подчеркнула, что если Украине не удастся сделать это, то ее демографические перспективы будут действительно мрачными. По ее словам, одной из проблем является то, что многие из уехавших за границу женщин находятся в детородном возрасте.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что из 1,65 миллиона зарегистрированных в Германии беженцев с Украины лишь 296 тысяч смогли найти работу. Все оказавшиеся в стране украинцы имеют право на получение «гражданского пособия», выплачиваемого безработным.