Уолтц допустил ввод войск ЕС на Украину для урегулирования конфликта

Уолтц: Ввод войск ЕС обсуждают с РФ и Украиной как вариант завершения конфликта

Американская администрация обсуждает с Россией и Украиной разные варианты урегулирования конфликта, в частности, и ввод войск Евросоюза на территорию республики. Такой сценарий допустил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

«Мы обсуждаем все эти вопросы с обеими сторонами. Мы ведем переговоры с российскими и украинскими коллегами, а президент (Дональд) Трамп как главный переговорщик намерен положить конец этой войне», — подчеркнул Уолтц.

В разговоре журналист телеканала предположил, что Украине так и не предложат членство в НАТО, а Россия добъется того, что в мирном соглашении будет указан ее суверенитет над такими территориями, как Донбасс. Помощник американского лидера не стал оспаривать эту версию. «Мы активно работаем над тем, чтобы сблизить позиции сторон. Президент Трамп полон решимости добиться мира, который устроит всех», — резюмировал он.

Ранее немецкий профессор международных отношений и внешней политики в Кельнском университете Томас Ягер заявил, что президент России Владимир Путин поставил Соединенные Штаты в затруднительное положение своими заявлением о перемирии с Украиной. По его словам, это может еще больше углубить раскол внутри НАТО и между США и Европой.