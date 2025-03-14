В Германии заявили о затруднительном положении США после слов Путина

Аналитик Ягер: Путин заявлением о перемирии поставил Штаты перед трудным выбором

Глава России Владимир Путин поставил Соединенные Штаты в затруднительное положение своими заявлением о перемирии с Украиной. Об этом рассказал немецкий профессор международных отношений и внешней политики в Кельнском университете Томас Ягер, пишет издание Focus.

«США находятся в затруднительном положении, поскольку им приходится вести переговоры с Россией об интересах Европы. Это может еще больше углубить раскол внутри НАТО и между США и Европой», — отметил аналитик.

Профессор считает, что Россия создает условия, когда она может выдвигать одно условие за другим. Одним из подобных условий, которое упомянул глава РФ Владимир Путин, является капитуляция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Ранее евродепутат Любош Блага заявил, что перемирие на Украине должно предусматривать последующее заключение мирного соглашения с учетом требований российской стороны.

До этого Владимир Путин проинформировал, что Москва согласна с предложением Штатов по прекращению боевых действий на Украине, но есть некоторые нюансы. Так, по словам политика, 30-дневное перемирие будет крайне выгодным шагом для Киева, поскольку в данный момент все группировки Вооруженных сил Украины в Курской области заблокированы.

