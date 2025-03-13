Трамп оценил слова Путина о перемирии на Украине

Трамп: Заявление Путина о перемирии на Украине многообещающее, но не полное

Заявление президента России Владимира Путина о перемирии на Украине многообещающее, но не полное. Слова российского лидера оценил президент США Дональд Трамп, сообщает Sky News.

«Надеюсь, Россия поступит правильно», — сказал глава Белого дома. Он также выразил готовность обсудить с Путиным предложение о прекращении огня.

Ранее Путин поблагодарил американского коллегу за внимание к урегулированию украинского конфликта. Кроме того, российский президент заявил, что может созвониться с американским лидером, чтобы обсудить идею перемирия на Украине. Путин подчеркнул, что Москва поддерживает идею закончить конфликт на Украине мирными средствами.