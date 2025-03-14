Евродепутат Блага: Перемирие должно предусматривать мир с учетом требований РФ

Перемирие на Украине должно предусматривать последующее заключение мирного соглашения с учетом требований России. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага в своем Telegram-канале.

«С [заключением] перемирия должен быть связан и вопрос мирного соглашения, которое учитывало бы российские требования, потому что Россия на поле боя побеждает», — подчеркнул политик. По словам евродепутата, никакого мира не будет без нормальных переговоров о нем с Москвой.

Как отметила Блага, на сегодняшний день только Россия может ставить условия о заключении перемирия». Политик также поддержал заявления российского руководства об урегулировании на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Штатов по прекращению боевых действий на Украине, но есть некоторые нюансы. Так, по словам политика, 30-дневное перемирие будет крайне выгодным шагом для Киева, поскольку в данный момент все группировки Вооруженных сил Украины в Курской области заблокированы.

До этого Владимир Путин уточнил, что РФ согласна прекратить боевые действия, если это устранит причины кризиса. Это заявление политик сделал по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко в Москве.