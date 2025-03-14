Марочко: Российские войска продвинулись и уничтожили до взвода ВСУ у Купянска

Российские войска в ходе боевых действий уничтожили до взвода личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Малая Шапковка на севере от Купянска в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Бойцами Российской армии также были уничтожены три опорных пункта, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), два пикапа и миномет украинских военных.

Кроме того, им удалось продвинуться на участке фронта протяженностью в полтора километра. Как отметил отставной военный, в некоторых местах продвижение составило до 500 метров.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что у Богуславки в Харьковской области идут активные боевые действия. По его словам, российские войска наступают на позиции ВСУ на северных окраинах населенного пункта.