В Британии заподозрили Россию и США в совместном плане против Украины

Профессор Лок: Россия и США планируют отстранить Зеленского от власти на Украине

Россия и Соединенные Штаты хотят отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти в республике. В этом совместном плане власти стран заподозрил британский эксперт в области геополитики Джон Лок, рассказав об этом в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.

«И американцы, и россияне стремятся положить конец президентству Зеленского», — ответил профессор на вопрос, почему Москва и Вашигтон настаивают на том, чтобы на Украине провели выборы.

По словам Лока, отношения украинского лидера с действующей американской администрацией стали хуже еще до перепалки в Белом доме, кроме того, США и РФ давно разделяют мнение о необходимости выборов на Украине. Он спрогнозировал, что, если перемирие установят и оно продержится дольше 30 дней, позиции Зеленского значительно ухудшатся в связи с усталостью населения республики от конфликта, а также от усиление критики в его сторону.

Ранее политолог Дмитрий Суслов предположил, что Зеленский, согласившись на 30-дневное прекращение огня, рассчитывает на то, что данную меру не примут власти России. В таком случае Вашингтон, возможно, вынужден был бы вернуться к стратегии экс-президента Джо Байдена по украинскому конфликту.