В ЕС захотели официально признать зависимость от США

Politico: В ЕС намерены признать зависимость от США в Белой книге по обороне

Европейский союз (ЕС) намерен признать свою зависимость от военного потенциала США в проекте «Белой книги» по обороне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Европа стала зависимой от американского военного потенциала, что создает опасность теперь, когда США пересматривают свой подход к региону и могут принять решение ограничить использование или даже прекратить доступность этих средств», — передает издание.

Кроме того, об изменении политики США в отношении Украины, Европы и Североатлантического альянса говорится на протяжении всего 20-страничного документа, в котором также отмечается, что европейские страны «не могут воспринимать гарантии безопасности как должное». При этом в тексте подчеркивается, что «НАТО остается краеугольным камнем коллективной обороны в Европе».

Ранее власти Евросоюза подготовили проект «Белой книги» по обороне, согласно которой предполагается масштабный план перевооружений, направленный на «сдерживание России». Уточняется, что проект был подготовлен комиссаром ЕС по обороне Андрюсом Кубилиусом и главой европейской дипломатии Кайей Каллас.