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08:23, 14 марта 2025Мир

Запад подготовил масштабный план перевооружения против России

Politico: ЕС подготовил Белую книгу по обороне, направленную против России
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Власти Европейского союза (ЕС) подготовили проект «Белой книги» по обороне, согласно которой предполагается масштабный план перевооружений, направленный на «сдерживание России». Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

«Восстановление европейской обороны требует масштабных инвестиций в течение длительного периода», — отмечается в тексте документа.

Уточняется, что проект «Белой книги» был подготовлен комиссаром Евросоюза по обороне Андрюсом Кубилиусом и главой европейской дипломатии Кайей Каллас. Согласно тексту, Россия якобы представляет «экзистенциальную угрозу» странам объединения, в связи с чем после окончания конфликта на Украине предполагается создание совместного военно-промышленного комплекса (ВПК), рост оборонных закупок у третьих стран, а также наращивание военной помощи Киеву.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщало, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не осталось американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Источники в Вашингтоне рассказали, что Киев потратил все поставленные снаряды. Выяснилось, что всего Пентагон передал Украине не более 40 ракет, и последнюю запустили в конце января.

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