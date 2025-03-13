На Украине закончились ракеты ATACMS

Associated Press: Украина израсходовала все ракеты ATACMS

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не осталось американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Источники в Вашингтоне рассказали агентству, что Киев потратил все поставленные снаряды. Выяснилось, что всего Пентагон передал Украине не более 40 ракет, и последнюю запустили в конце января.

Высокопоставленные руководители в американском военном ведомстве ранее предупреждали Украину, что поставки ATACMS будут ограниченными. США и НАТО сочли, что для ВСУ более ценными станут иные вооружения, отмечает AP.

Ранее замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России стали результативнее вести борьбу с западными ракетами. В частности, 14 января с территории Украины по объектам в Брянской области было выпущено шесть ATACMS американского производства, российская сторона успешно отразила атаку, в результате удара никто не пострадал.