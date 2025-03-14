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11:05, 14 марта 2025Экономика

В Европе нашли способ финансировать Украину в обход запрета Венгрии

EURACTIV: Евросоюз создаст добровольный фонд помощи Украине в обход Венгрии
Вячеслав Агапов

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Евросоюз создаст добровольный фонд помощи Украине. О найденном способе обойти вето Венгрии на финансирование Киева сообщает EURACTIV.

В ЕС предложили организовать фонд для отправки Украине военной помощи на сумму от 20 до 40 миллиардов евро. В числе приоритетных направлений для финансирования отмечены крупнокалиберные артиллерийские снаряды, средства ПВО, ракеты, дроны, истребители, а также обслуживание оборудования и «нелетальная поддержка».

В качестве первого шага лидеры объединения должны договориться о выделении пяти миллиардов евро на поставку двух миллионов крупнокалиберных артиллерийских снарядов в 2025 году.

Участвовать в фонде предлагают в соответствии с экономическими показателями страны, либо наличными, либо в натуральной форме. В сумму 20-40 миллиардов предлагают включить уже оказанную поддержку в 1,9 миллиарда евро, которую перечислили за счет прибыли от замороженных российских активов. Крайний срок, до которого страны могут выразить заинтересованность в присоединении к программе, — 30 апреля.

Днем ранее депутаты нижней палаты французского парламента (Нацсобрания) приняли резолюцию об увеличении финансовой помощи Украине и изъятии замороженных российских активов в пользу Киева. «За» проголосовали в общей сложности 288 депутатов Нацсобрания, «против» — 54 парламентария. Сейчас в западных странах заморожены активы на сумму 300 миллиардов евро, большая часть — в бельгийском депозитарии Euroclear. По состоянию на конец октября 2024 года стоимость заблокированных активов, хранящихся там, оценивалась в 176 миллиардов евро. Часть доходов от них власти Евросоюза (ЕС) начали направлять на поддержку Украины.

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