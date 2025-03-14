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05:50, 14 марта 2025Мир

В Финляндии заявили о правильности позиции Путина насчет Украины

Профессор Кангаспуро: Путин занял правильную позицию по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин занял правильную позицию по прекращению огня на Украине. Об этом рассказал профессор и директор Александрийского института университета Хельсинки Маркку Кангаспуро, пишет Iltalehti.

«Россия не находится под давлением, чтобы поспешно согласиться на прекращение огня, потому что у нее есть преимущество на фронте», — отметил он.

Также эксперт назвал позицию главы РФ «логичным продолжением его более ранних заявлений». По его мнению, на данном этапе у Москвы нет никакой необходимости спешить с заключением временного перемирия без выполнения определенных условий.

Таким образом, Путин не стал выступать против самого предложения о перемирии, однако внес важные коррективы, которые еще необходимо обсудить.

Накануне Владимир Путин высказал опасения, что Украина может воспользоваться перемирием на 30 дней для новой принудительной мобилизации. По его словам, необходимо решить вопрос контроля действий украинских властей на этот период. В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что слова Владимира Путина о перемирии на Украине многообещающие, но не полные.

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