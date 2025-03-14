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22:24, 14 марта 2025Бывший СССР

В Кривом Роге произошли взрывы

В украинском Кривом Роге произошли взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В украинском Кривом Роге произошли взрывы, об этом сообщает агентство УНН.

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак рассказал, что по городу велась ракетная атака, он призвал находиться в укрытиях.

Он также отметил, что в результате ударов по Кривому Рогу пострадали четыре человека. В регионе объявлена воздушная тревога, сигналы также звучат в Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской областях.

Ранее в Одессе в результате серии взрывов загорелся резервуар с горючим. На место происшествия было направлено большое количество пожарных.

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