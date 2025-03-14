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19:30, 14 марта 2025Россия

В Курской области начали разминировать освобожденные территории

Хинштейн: Инженеры начали разминировать освобожденные территории Курской области
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Инженерные войска уже начали разминировать освобожденные территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что саперам нужно время для работы, так что с 15 марта и вплоть до завершения разминирования власти региона временно закроют въезд на территорию приграничья, которая включает в себя 122 населенных пункта, а также сельскохозяйственные и лесные угодья.

«До окончания этих работ, пока мы не убедимся, что нашим людям ничего не угрожает, мы не можем себе позволить рисковать жизнями граждан», — заметил Хинштейн.

Ранее врио главы Курской области назвал число эвакуированных за три дня жителей в регионе. По его словам, с 12 марта удалось эвакуировать 209 человек.

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