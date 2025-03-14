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07:10, 14 марта 2025Россия

В Курской области нашли солдат ВСУ с прострелянными головами

РИА Новости: В Курской области нашли солдат ВСУ с прострелянными головами
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

В Курской области нашли солдат, у которых была простреляна голова. Об
этом заявил боец с позывным Тарик, его цитирует РИА Новости.

«Двигались мы полностью через Ивашкинский лес… (...) В лоб выстрелы были. Не из автомата. Видно то, что вход [пулевое отверстие] не автоматный, именно пистолетный вход», — рассказал военнослужащий.

Он предположил, что двое солдат, которых нашли без признаков жизни, скорее всего, не хотели воевать. Они находились на дороге в Ивашкинском лесу.

Ранее стало известно, что бойцы ВС России нашли в церкви Воздвижения Креста Господня в Черкасском Поречном Курской области жителей без признаков жизни, над которыми расправились бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). В населенном пункте, как сообщалось, один из опорных пунктов ВСУ разместили в этой церкви, и российские военные не стали наносить по ней удары из тяжелого оружия.

ЖЗЛ
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