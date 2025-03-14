В Курской области нашли свыше сотни пропавших жителей

МВД: При освобождении Курской области нашли 154 человека, их снимают с розыска

В Курской области после освобождения населенных пунктов нашли свыше сотни пропавших людей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, ее цитирует ТАСС.

«В настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска 154 человек. Люди живы. Сотрудники полиции помогают им связаться с близкими», — сообщила Волк.

Она добавила, что сотрудники МВД оказывают всю необходимую помощь жителям Суджанского района Курской области, которые прибывают из освобожденных населенных пунктов. Большая часть найденных людей также числятся в реестре тех, кто утратил связь с родственниками, уточнила представитель министерства.

Ранее в сети появилось видео с эвакуацией жителей на освобожденных территориях Курской области. На представленном ролике видно, как сотрудники экстренных служб помогают гражданам с вещами, сажают их в микроавтобусы.