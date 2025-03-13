Появилось видео с эвакуацией жителей на освобожденных территориях Курской области. Соответствующие кадры показало МЧС России в Telegram-канале.
На представленном ролике видно, как сотрудники экстренных служб помогают гражданам с вещами, сажают их в микроавтобусы.
В ведомстве подчеркнули, что из Суджанского района удалось вывезти более 90 человек. Людей отвезли в пункты временного размещения.
«Сотрудники МЧС России на автобусах эвакуируют людей из опасной зоны и оказывают всестороннюю поддержку пострадавшему населению», — разъяснили в ведомстве.
До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что возвращенные с Украины люди волнуются за судьбу своих близких.
Он заверил, что в Курской области уже создали единый реестр жителей региона, с которыми родственники утратили связь.