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11:31, 13 марта 2025Россия

Появилось видео с эвакуацией жителей на освобожденных территориях Курской области

МЧС показало видео с эвакуацией жителей на территориях Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео с эвакуацией жителей на освобожденных территориях Курской области. Соответствующие кадры показало МЧС России в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как сотрудники экстренных служб помогают гражданам с вещами, сажают их в микроавтобусы.

В ведомстве подчеркнули, что из Суджанского района удалось вывезти более 90 человек. Людей отвезли в пункты временного размещения.

«Сотрудники МЧС России на автобусах эвакуируют людей из опасной зоны и оказывают всестороннюю поддержку пострадавшему населению», — разъяснили в ведомстве.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что возвращенные с Украины люди волнуются за судьбу своих близких.

Он заверил, что в Курской области уже создали единый реестр жителей региона, с которыми родственники утратили связь.

ЖЗЛ
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