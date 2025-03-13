Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:51, 13 марта 2025Россия

Хинштейн рассказал о главных тревогах возвращенных с Украины жителей приграничья

Хинштейн: Возвращенные с Украины куряне волнуются за судьбу своих близких
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Жители приграничных районов Курской области, которые находились на территории Украины, волнуются за судьбу своих близких. О главных тревогах курян рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в интервью ТАСС.

«Их главные тревоги связаны не с ними самими, а с их родственниками, в том числе. И они очень переживают за судьбы тех, кто еще не вернулся на родную землю», — сообщил глава региона.

В Курской области, как он отметил, уже сформировали единый реестр жителей региона, с которыми родственники утратили связь. Некоторых жителей освобожденных сел эвакуируют военные — Хинштнейн навещал таких курян в больнице.

box#3944029

Ранее активист Владимир Синельников сообщал, что курских беженцев, которые во время полугодичной оккупации Суджи жили в здании местного интерната, вывезли из города еще до начала штурма. Сейчас они уже находятся в Курске, правоохранительные органы работают с ними и опрашивают с помощью полиграфа.

В конце февраля Россия и Украина договорились об эвакуации из Сум вывезенных через границу жителей Курской области. 3 марта появились кадры эвакуации жителей Курской области — в Россию тогда вернулись 33 человека.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер сообщил о стрельбе из зениток по «метеориту» в Киеве. Что это было?

    НАСА установило новый срок пуска Crew Dragon с россиянином

    Зои Кравиц вышла в свет в оголяющем грудь платье

    Депутат Рады предрек Зеленскому переезд в Оман и смену фамилии на Аль Нюхани

    Госсекретарь США выслушает жалобы на Трампа из-за предложения по России

    Россиянка описала поездку в Дагестан фразой «словно попадаешь в сказку»

    Российские военные взяли под контроль часть границы ЛНР и ДНР

    В России третье за ночь предприятие получило повреждения из-за беспилотников

    Вероятность оттока вкладчиков при снижении ставки ЦБ оценили

    Российский губернатор сообщил о поврежденных из-за атаки БПЛА объектах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше