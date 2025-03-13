Хинштейн рассказал о главных тревогах возвращенных с Украины жителей приграничья

Хинштейн: Возвращенные с Украины куряне волнуются за судьбу своих близких

Жители приграничных районов Курской области, которые находились на территории Украины, волнуются за судьбу своих близких. О главных тревогах курян рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в интервью ТАСС.

«Их главные тревоги связаны не с ними самими, а с их родственниками, в том числе. И они очень переживают за судьбы тех, кто еще не вернулся на родную землю», — сообщил глава региона.

В Курской области, как он отметил, уже сформировали единый реестр жителей региона, с которыми родственники утратили связь. Некоторых жителей освобожденных сел эвакуируют военные — Хинштнейн навещал таких курян в больнице.

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Ранее активист Владимир Синельников сообщал, что курских беженцев, которые во время полугодичной оккупации Суджи жили в здании местного интерната, вывезли из города еще до начала штурма. Сейчас они уже находятся в Курске, правоохранительные органы работают с ними и опрашивают с помощью полиграфа.

В конце февраля Россия и Украина договорились об эвакуации из Сум вывезенных через границу жителей Курской области. 3 марта появились кадры эвакуации жителей Курской области — в Россию тогда вернулись 33 человека.