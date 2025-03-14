В Москве появился орешник

В столице начал цвести орешник

В Москве отмечено цветение орешника. Об этом агентству «Москва» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин.

Цветки появились на деревьях в Новомосковском административном округе (НАО), в районе станции метро «Филатов луг». Специалист напомнил, что орешник является одним из самых ранних и обильных пыльценосов. Однако пока пыление не зафиксировано. Специалист заявил, что орешник в НАО зацвел вовремя.

Также представители парка «Лосиный остров» сообщили, что на его территории на две недели раньше зацвели орешник и ива пепельная. «Желтые "мужские сережки" ярко выделяются на фоне еще неодетого леса и появляются примерно за три недели до раскрытия зеленых листьев», — прокомментировали там цветение орешника. Заросли ивы пепельной можно найти по берегам Верхнеяузского водно-болотного комплекса, на заболоченных участках лесов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что метеорологическая весна наступит в столице в середине следующей недели, после внезапных заморозков.