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17:20, 14 марта 2025Бывший СССР

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве участника поджога Дома профсоюзов

МВД Украины сообщило о задержании подозреваемого в убийстве активиста Ганула
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал Игоря Клименко

Министерство внутренних дел Украины задержало в Одессе подозреваемого в убийстве участника поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года Демьяна Ганула. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

«Благодарю всех, кто приложил усилия для установки и задержания предполагаемого стрелка», — подчеркнул министр.

Клименко сообщил об обнаружении сотрудниками МВД Украины в квартире предполагаемого стрелка оружия, с помощью которого могло быть совершено убийство. Он также анонсировал заявление Национальной полиции Украины о подробностях задержания.

Об убийстве Ганула стало известно днем 14 марта. Националистический активист громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия», а также участвовал в событиях 2 мая 2014 года.

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