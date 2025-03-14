В Одессе задержали подозреваемого в убийстве участника поджога Дома профсоюзов

МВД Украины сообщило о задержании подозреваемого в убийстве активиста Ганула

Министерство внутренних дел Украины задержало в Одессе подозреваемого в убийстве участника поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года Демьяна Ганула. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

«Благодарю всех, кто приложил усилия для установки и задержания предполагаемого стрелка», — подчеркнул министр.

Клименко сообщил об обнаружении сотрудниками МВД Украины в квартире предполагаемого стрелка оружия, с помощью которого могло быть совершено убийство. Он также анонсировал заявление Национальной полиции Украины о подробностях задержания.

Об убийстве Ганула стало известно днем 14 марта. Националистический активист громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия», а также участвовал в событиях 2 мая 2014 года.