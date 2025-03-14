В одном аэропорту России произошла массовая задержка рейсов

Свыше тысячи пассажиров на Сахалине ожидают вылета из-за непогоды

В аэропорту Южно-Сахалинска произошел сбой в расписании рейсов из-за сильной метели. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Неблагоприятные погодные условия в российском аэропорту привели к массовой задержке рейсов. Отмечается, что свыше тысячи пассажиров ожидают отправления.

Так, в частности, задерживаются вылеты рейсов в Москву, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Курильск, Оху, Александровск-Сахалинский, Советскую Гавань, Южно-Курильск и Шахтерск.

«Борт, следовавший в Южно-Сахалинск из Новосибирска, был вынужден уйти на запасной аэродром в Хабаровск, — говорится в сообщении. — Перевозчиками принимаются меры по предоставлению гражданам обязательных услуг».

Ранее пассажиры авиакомпании Azur Air застряли в Таиланде почти на сутки. Россияне должны были вернуться в Красноярск из Пхукета еще 9 марта, однако вылет перенесли.

