Россияне застряли на курорте Таиланда почти на сутки из-за неприлетевшего самолета

TourDom.ru: Пассажиры Azur Air застряли на Пхукете почти на сутки

Пассажиры авиакомпании Azur Air застряли на курорте Пхукет в Таиланде почти на сутки. Об этом сообщил портал TourDom.ru.

По данным источника, россияне должны были вернуться в Красноярск еще 9 марта, однако вылет перенесли. Изначально путешественники должны были прибыть в Россию в 00:55 10 марта, однако прилет. предварительно, перенесли на 23:30 (19:30 мск).

Сейчас задержка рейса превышает 22 часа. По словам туристов, им объяснили причину задержки тем, что самолет не прилетел. На время ожидания людей поселили в гостинице.

Ранее пассажиры Air India провели 10 часов в небе зря из-за переполненных туалетов. Пилоты решили вернуться в аэропорт вылета по технической причине.