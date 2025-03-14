В одной из самых бюджетных сметан обнаружен вызывающий глухоту антибиотик

Mash: В бюджетной сметане бренда «Нижняя Тавда» обнаружен антибиотик азитромицин

Специалисты Россельхознадзора совместно с тюменской прокуратурой обнаружили в сметане бренда «Нижняя Тавда», которая считается одной из самых бюджетных на российском рынке, опасный антибиотик азитромицин. Об этом сообщает Mash.

Найденный в ходе проверки образцов сметаны жирностью 20 процентов, инициированной из-за многочисленных жалоб покупателей, антибиотик применяется для лечения инфекционных заболеваний. Это вещество опасно тем, что может вызывать множество побочных эффектов, включая глухоту и летальный исход.

После выявленных нарушений действие декларации производителя сметаны «Нижняя Тавда» — ООО «Тюменьмолоко» — было приостановлено. Также компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, отмечается в заявлении Россельхознадзора.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил россиян об опасных веществах в косметике. По его словам, серьезный вред здоровью могут нанести фталаты и парабены.