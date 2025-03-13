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06:31, 13 марта 2025РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили об опасных веществах в косметике

Токсиколог Кутушов: Фталаты и парабены в косметике могут нанести вред здоровью
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Content Pixie / Unsplash

Некоторые вещества, встречающиеся в уходовой и декоративной косметике, могут быть опасны для здоровья, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» врач-токсиколог Михаил Кутушов. В частности, он рекомендовал обращать внимание на фталаты, парабены и тяжелые металлы.

«Одна из наиболее обсуждаемых групп опасных веществ — парабены. Это консерванты, используемые для предотвращения роста бактерий и грибков в косметических продуктах. Ряд исследований связывает их с гормональными нарушениями, — объяснил врач. — Другая вызывающая опасения группа — формальдегид и формальдегид-выделяющие компоненты. Они также известны своими консервирующими и антисептическими свойствами, но являются сильными аллергенами. Длительное воздействие этих веществ связано с развитием дерматита, астмы».

Также Кутушов рекомендовал обращать внимание на фталаты. Они, по словам токсиколога, оказывают негативное воздействие на гормональную систему, репродуктивную функцию и развитие плода.

«В декоративной косметике следует обращать внимание на наличие тяжелых металлов, таких как свинец, ртуть, кадмий и мышьяк. Они попадают в косметику в качестве примесей в красителях и пигментах. Даже в небольших количествах тяжелые металлы оказывают токсическое воздействие на организм и вызывают различные заболевания», — предупредил токсиколог.

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Минеральные масла, используемые в качестве смягчающего компонента, как рассказал Кутушов, забивают поры и вызывают акне у людей с жирной кожей. А отдушки и красители могут вызывать аллергические реакции и раздражение кожи, добавил врач.

Ранее сообщалось, что в популярном аптечном креме от прыщей La Roche-Posay нашли превышение допустимой нормы опасного вещества — бензола. Сейчас косметическое средство срочно изымают из розничной продажи.

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