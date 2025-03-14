В одной стране «кровавый ливень» окрасил алым пляж и прибрежные воды

В Иране остров Ормуз и прибрежные воды залило «кровью»

Популярный пляж в Иране окрасился в кроваво-красный цвет после сильных ливней в регионе. Об этом пишет Daily Mail.

Популярный пляж на острове Ормуз стал алым из-за того, что вода стала вымывать минералы железа из почвы. В социальных сетях появились кадры, на которых прибрежные воды и сам берег выглядят так, будто их залило кровью. Паводковая вода образовала впечатляющие «кровавые» водопады, текущие прямо в море.

Уникальный остров в Ормузском проливе остается практически нетронутым, он малонаселен и находится в четырех километрах от материковой части страны. Необычное явление можно наблюдать каждый год с приходом циклонов.

Ранее в иранском городе Ясудж прошел дождь из рыбы. В социальные сети попало видео, на котором житель Ирана выходит из машины во время сильного дождя и снимает, как с неба падают крупные рыбы.