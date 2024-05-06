«Библейский» дождь из рыбы прошел в одном городе и попал на видео

В Иране житель города Ясудж снял на видео дождь из рыбы

В иранском городе Ясудж прошел дождь из рыбы. Об этом пишет Daily Star.

В социальные сети попало видео, на котором житель Ирана выходит из машины во время сильного дождя и снимает, как с неба падают крупные рыбы. Он поднимает с земли одну из них, и она оказывается живой, несмотря на падение с большой высоты. Произошло это, по утверждению автора видео, в понедельник, 6 мая.

Многие комментаторы назвали событие «библейским», так как о подобном упоминается в рассказах о жизни пророка Иезекииля. Впрочем, нашлись и те, кто назвал видео фейком: их смутило, что рыба, которую поднял автор ролика, осталась жива после падения с высоты. Многие заявили, что выложивший видео человек — торговец рыбой и что он единственный стал свидетелем столь редкого феномена.

Подобные природные явления наблюдаются, когда водяной смерч затягивает мелких водных животных. В результате лягушки, крабы и небольшие рыбы оказываются в воздухе, а затем падают на землю с большой высоты. Сильный ветер, порожденный торнадо и ураганами, также может привести к дождю из небольших животных.

При этом в районе Ясуджа в этот день действительно бушевал сильный ураган с грозой.

В июле 2022 года жители города Джагтиал в индийском штате Телангана стали очевидцами дождя из рыб. Редчайшее природное явление продолжалось два дня.