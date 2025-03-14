В офисе Зеленского ответили на вопрос об отмене военного положения на время перемирия

Советник ОП Украины Подоляк: Мы не отменим военное положение на время перемирия

Киев не намерен отменять военное положение в случае перемирия. На вопрос о приостановке чрезвычайного положения ответил в беседе с изданием La Repubblica советник офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк.

«Ситуация непредсказуемая. Отмену военного положения и процедуры по обеспечению безопасности нельзя осуществить в короткие сроки», — заявил советник.

Он добавил, что по этой причине во время перемирия будет также невозможно провести выборы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но это должно привести к долгосрочному миру и устранить причины кризиса. Он добавил, что при этом вопросы контроля и верификации соблюдения режима прекращения огня в настоящий момент остаются непонятными.