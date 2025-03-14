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08:01, 14 марта 2025Из жизни

В пенисе пожилого пациента завелись личинки

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Korawat photo shoot / Shutterstock / Fotodom

В Непале врачи обнаружили в пенисе и мочеполовой системе пациента живых личинок. Отчет о медицинском случае опубликован в журнале International Journal of Surgery Case Reports.

76-летний мужчина обратился за медицинской помощью после того, как на протяжении трех дней замечал кровь в моче, а также выделения из полового члена. Он рассказал медикам, что за два года до этого испытывал проблемы из-за простатита. Простата настолько увеличилась, что заблокировала мочевыводящий канал, поэтому мужчине вводили катетер в уретру, чтобы обеспечить опорожнение мочевого пузыря. Кроме того, пациент страдал от частичного паралича.

Врачи приняли решение провести цитоскопию. Они ввели в уретру мужчине трубку с камерой и исследовали мочевыводящие пути и мочевой пузырь. Камера показала сотни личинок, ползающих внутри. Пожилому пациенту поставили диагноз мочеполовой миаз.

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Мочеполовой миаз — крайне редкая болезнь. Она начинается, когда мухи, привлеченные запахом грязного тела, откладывают личинки на белье или кожу. Затем их личинки мигрируют в уретру, а в редких случаях достигают мочевого пузыря. В описанном случае причиной могли быть и плохая гигиена, и грязные медицинские инструменты, которые использовались при лечении пациента.

Ранее финский лыжник Реми Линдхольм, дважды отморозивший пенис во время соревнований, рассказал об испытанных ощущениях. По его словам, второе отморожение оказалось куда неприятнее первого.

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